½éÄ©Àï¡ªÅí¤ò»È¤Ã¤¿à¥»¥ì¥ÖÎÁÍý¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×»ü¶Ç»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æü¾ï¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÅí¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£Æü¤Ï½é¤á¤ÆÅí¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ÇÇò¤¤Âç¤¤Ê»®¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿Åí¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤¿à¥»¥ì¥Ö´¶á¤¿¤À¤è¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖLA¤Ç¤ÏÊ¿¤é¤ÊÅí¡¡¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ô¡¼¥Á¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1ÉôÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÎÅÏî´ÍºÂÀ¤È¤Î·ëº§¸å¤Ë°ì»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖPrincess Peach¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤¤¤Ä¤â¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥è¥À¥ì¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£