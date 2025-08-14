女子ゴルフのNEC軽井沢72は15日から3日間、長野・軽井沢72ゴルフ北Cで開催される。前回大会2位に入ったツアー未勝利の政田夢乃（25＝なないろ生命）は14日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

「いい思い出も悪い思い出もあるコース。楽しみながら、悪かったホールは今年克服できるように頑張る」。政田は抱負を語った。

前回大会はトップと6打差の8位で臨んだ最終日に6バーディーを奪って追い上げたが、単独首位で迎えた18番パー4で第2打をグリーン左の池に入れて痛恨のダブルボギー。1打差の2位に終わり、目前にあったツアー初優勝を逃した。

悲劇の1打を振り返り「あの時はがむしゃらにやってただけ。今年は違う新しい気持ちでやる」と雪辱への思いをにじませた。

7月下旬の大東建託・いい部屋ネット・レディースは予選落ち、前週北海道meijiカップは60位。最近は上位に顔を出せていない。洋芝の試合が多く、上から打ち込む癖がついて球が右に出るミスが出ていた。ただ「先週まで良くなかったけど、大分良くなった」と感触は徐々に良くなってきた。

「この1年で飛距離も伸びたし、パットの感覚もいいのでショットが悪くてもカバーしたい。自分の中では去年の自分を超えたい」。1年前、つかみそこねた1勝に照準を定めている。