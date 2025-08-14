フェア「いろどり秋味」

　ファミリーレストランの「ジョイフル」は、26日午後3時より、食欲の秋を楽しむフェア「いろどり秋味」を開催する。

　メニューのラインアップは毎年人気の熱々の鍋メニューをはじめ、チーズ好き必食のたっぷり濃厚チーズがあふれるハンバーグメニュー、魚介の旨味がたっぷりなパエリア、食卓のやまや明太子を使用した濃厚なつけ麺、そして秋のスイーツの王様「モンブラン」がジョイフル流に、ぜいたくなパフェとなって登場する。

■「いろどり秋味」メニューラインアップ
『肉増し！すき焼き鍋定食』1285円／単品：1175円　※テイクアウト可
『すき焼き定食』1065円／単品：955円　※テイクアウト可

毎年人気のすき焼き鍋。今年はさらに具だくさんになって登場。甘辛味がしっかり染みた牛肉は、卵と絡めると相性抜群。

『旨辛スープのキムチチゲ定食』955円／単品：845円

ピリッとした旨辛スープで、身体もぽかぽか。たっぷりの野菜と肉がバランスよく楽しめる一品。

『チーズにおぼれるチーズインハンバーグ』878円

チーズ好き必食。チーズインハンバーグの上から、さらに濃厚なチーズソースをかけた。残ったチーズは、ご飯やパンで〆るのもおすすめ。最後の一口まで楽しめる。

『えびとあさりの彩りパエリアセット』922円／単品：812円

ぷりっぷりのえびと、旨味が凝縮されたあさりを一緒に焼き上げた。本場“スペイン”の風を感じる、風味豊かなパエリア。

『めんたいつけ麺と明太子ご飯』1208円／単品：922円　※つけ麺のみ

食卓のやまやの明太子を、つけ麺スープとごはんで味わえるぜいたくなセット。トマトの酸味と、ぷちぷち食感の明太子の旨味が合わさった特製スープは、麺との絡み◎。

『ちょっと大人の秋色モンブランパフェ』768円
チョコクレープクッキー、栗渋皮煮、モンブランクリーム、渋皮栗アイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、ミックスベリー、カットパンケーキ、紅茶ゼリー、ラムレーズンソース（アルコール不使用）を使用したパフェ。

『小さな秋のモンブラン』515円
モンブランクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、紅茶ゼリーを使用したパフェ。