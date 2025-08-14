G大阪は16日に敵地でリーグ広島戦を行う。14日は吹田市内の練習場で非公開練習。広島から期限付き移籍中のMF満田誠は、慣れ親しんだ古巣スタジアムでの一戦に向けて気持ちを高めた。

「相手チームとして戦ったことはないので正直、実感はピッチに立ってみないと分からない。でもパナスタ同様にホームスタジアムの強さを凄く感じていました。相手チームはアウェー感は凄くあるのかなと思います」

期限付き移籍は保有元クラブとの一戦には出場不可の条項が付くことが多いが、満田に関しては付帯していない。そこに「楽しみです」と感謝しつつも、昨年から稼働するEピーススタジアムの圧倒感を警戒した。

同時に「ただ相手関係なく、前節の敗戦から切り替えて、勝つしかない」とも気を引き締める。直近のリーグ岡山戦は3失点完敗。「早い時間帯での先制点を防ぎ、逆に自分たちがそういう試合運びをできれば良い。失った瞬間の切り替えやボールを失わないことが大事。前線が1対1で勝てればチャンスになる」。岡山戦のような失態は繰り返さないことを誓った。

今季途中加入したG大阪では、リーグ戦で得点もアシストも付いていない。「どれだけ良いGKでも、コースにちゃんと打てれば入る。（大迫）敬介相手でも。ただ意識しすぎずに、しっかり狙ったところに蹴りたい」。移籍後初得点でチームを救う。