お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が13日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）で、大物女性芸人から結婚祝いをもらった時のエピソードを披露した。

この日番組では「デパ地下夏限定グルメ 儲けのからくりを調査」と題し、「ハイヒール」モモコが取材。VTR冒頭でモモコは、番組MCの黒田に向けて「大丈夫？寝てる？子ども。可愛がりや、大丈夫か？心配してるよ」と呼びかけた。

続けて「黒田のお子さんのお土産も（デパ地下で）私が探すからね！だって今日は局のお金だも〜ん！」と喜ぶと、スタジオで見ていた「NON STYLE」井上裕介は、笑いながら「そうか、元祖ケチやもんな」と納得した。

その後、モモコはスイーツを堪能しながら「スタジオの黒田君も、55歳にしてパパになって頑張ってはるけど」と切り出し、「"もう55歳やから仕事もないと思いますわ"って言うてたけど、めちゃめちゃ働いてるやんか」と感心した。

さらに「めちゃくちゃ儲かってると思うねん。おごって〜」とリクエストすると、スタジオの黒田は「もうええって！」とツッコミ。ニヤリとしながら「僕が結婚した時にわざわざ家の近所に来てくれて、"結婚祝いや"言うてお好み焼きをおごってくれました」と明かすと、「祝儀じゃないんですか！」「関西やな〜！」などの声が上がっていた。

黒田は19年2月に19歳年下の一般女性と結婚。昨年第1子が誕生した。