「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が13日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。パーソナリティーの「南海キャンディーズ」山里亮太（48）に本気でクレームを入れる場面があった。

放送800回記念スペシャルのゲストとして登場したあの。山里とは2017年から2021年まで、テレビ東京の情報バラエティー番組「ほぼほぼ」「新shock感」で共演、その後舞台で即興漫才を共に披露したこともある仲で、「いやでも奇跡だったきょう。800回という記念だし、うん」と祝福の意味も込めて出演したと話した。

あのと山里は先日TBS「それSnow Manにやらせて下さい」で共演したが、山里が自身について「Snow Manとはお兄ちゃんと弟じゃない」と親しい間柄であると強調すると、あのは「そんな絆ある？プライベートで遊ぶワケ？」とツッコミを入れた。

山里がプライベートでは交流がないと話すと、あのは「それがなくて兄弟とか慕われてるとか言ってんの」とバッサリ。「僕はそういう人嫌なの」とも話すと、自身はそういう人は「あんまりいないです。組まない。誰のはまりもないの」と言い切った。

さらに「みんないるじゃないですか、MCとかって有吉さんにハマってるとか、僕そういうのない」「みんな別にやりやすい」と特に相性のいいMCもいないと明言、「イメージがないから、山里が自分で（あののことを）弟子、弟子言ってると、僕が山里のイメージになっちゃうからやめてほしいの」と苦情を入れた。

山里は「本当のクレームじゃん。しっかりとした」と驚き、「あれそう？でも言っても長いじゃん、うちらだって」と付き合いが長いと話すと、あのは「長いだけで、僕はいろんなMCさんと話してきたから」と明言した。

山里は「それは聞かないようにしてんの」とつっぱねたが、あのは「勝手に山里のイメージをつけられるのが結構嫌だかな。いろんなとこでヤバい。弟子って言わないでほしい」と繰り返した。

すると「それは全力で嫌だって言ってるから、逆に山里がただのうそつきで、あのちゃんがNG出してる相手なんじゃないかって言うのが業界で流れてるらしいよ」と山里。「日々なんていうんだろう自分で獲得していった地位とかによって、言葉にしっかりとしたパワーを持つようになって、どっちかっていうと山里、本当に激イタなんじゃないかっていうのが流れてるんだよ」とぶっちゃけた。

あのは「いいねえ」と喜び、山里は「きょうそれ終止符打たれたよ。本当だったんだなって」と冗談めかして話してみせた。