「生活保護の受給の有無」や「口座情報」など分かるExcelファイルを誤送信　東大阪市の市立学校　本来はPDF送るはずが…　悪用被害は確認されず

大阪府東大阪市の市立学校で、生活保護や就学援助を受けているか否かがわかる資料が、保護者ら約５００人に誤って送付される事態が起きました。



東大阪市教育委員会によりますと８月６日午前１０時、東大阪市立の学校で、専用のアプリを通じて、学校への納入金の引き落とし日を保護者に連絡する際、子どもや保護者の個人情報・合計４７３件が記載されたＥｘｃｅｌファイルが、誤って添付・送信されたということです。





アプリで連絡する際の普段の運用は、校長か教頭が確認・承認し、ファイルを送る際はＰＤＦを添付する形が採られています。今回の連絡では、校長が確認を行ったものの、メッセージを印刷して紙媒体で確認したために、Ｅｘｃｅｌが添付されていることに気づかなかったということです。添付されたＥｘｃｅｌには、▽子どもの氏名▽保護者の口座情報▽ＰＴＡの会費や学校費（教材費など）の納入状況のほか、▽生活保護受給の有無▽就学援助利用の有無が記されていました。生活保護や就学援助を受けている世帯の子どもの氏名のセルは、色付けされていたといいます。送信から３０分後、保護者２人から連絡が入り、学校側はすぐに送信を削除しましたが、４９９人の保護者に誤送信され、実際に５人がＥｘｃｅｌを開いたことが判明しています。学校側はその５人がＥｘｃｅｌを保存していないことを確認。現時点で、個人情報が悪用されたなどの情報はないということです。東大阪市教委は「大変重大な事案と受け止めている。皆様に深くお詫びするとともに再発防止と信頼回復に向けて取り組みたい」とコメントしていて、今後、すべての市立学校の校長と市立幼稚園・こども園の園長を対象に、個人情報の取り扱いについての研修を行うとしています。