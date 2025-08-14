【MLB】エンゼルス 6-5 ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）

【映像】大谷、「叫ぶ」→エ軍ベンチ笑顔で合図

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・投手」で今季9度目の先発登板。3回、豪速球が三塁ベンチへ一直線。思わず絶叫した大谷に、エンゼルスベンチは笑顔で返す珍しいシーンが生まれた。

3-2とドジャースが1点リードの3回、2死走者なし、シャヌエルの第2打席でカウント2-2からの7球目。大谷が投じた約100マイル（約160キロ）のストレートはファールとなり、そのまま三塁側ベンチ方向へ一直線。これに大谷は「アーーーイ！」と叫び声を上げ、思わず打者顔負けのリアクションを見せた。

一瞬ヒヤリとする場面だったが、エンゼルスベンチの選手やコーチは笑顔で手を上げ、“大丈夫だよ”と言わんばかりの合図。緊張感の中にも、ほっとするような空気が流れた。この試合の実況を務めた福田太郎アナウンサーも「大谷が声を出しました」と驚き混じりに伝えていた。

中継の視聴者からも「叫んだ」「今の大谷の声かよ」「でっかい声でた」「何？今の声？」「びっくり」など、珍しい“絶叫シーン”に驚きの声が殺到。「ニッコニコで草」「わらってるじゃん」と、大谷のリアクションに対するエンゼルスベンチの反応に、視聴者からも和やかな空気も流れていた。

721日ぶりのエンゼル・スタジアムでの登板、かつての同僚たちとの真剣勝負の合間に見せた、なんともほっこりするやり取りだった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）