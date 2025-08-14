114万円から！ スズキ新「軽セダン」に大反響！ 「昭和レトロ感あってサイコー」「高級感がすごい」「目立つこと間違いなし」の声も！ 懐かしさ漂う「アルト」の純正コーディネートに注目！

レトロな高級車仕様に反響集まる！

スズキは2025年6月23日、軽自動車「アルト」の一部改良モデルを発表し、同年7月22日から販売を開始しました。

このモデルは、親しみやすい楕円形のボディラインを継承しつつ、デザインと機能性をさらに高めた仕様となっています。

【画像】超カッコイイ！ これが“レトロ風”なスズキ新「軽セダン」です！（30枚以上）

そんな進化を果たしたアルトには、昭和のレトロな雰囲気を現代的に再現した純正アクセサリーが設定されており、その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

スズキ新「軽セダン」に設定された渋イイ純正アクセサリーとは？

アルトは1979年に初代モデルが登場し、女性ドライバーのニーズに応える軽自動車としてデビューしました。

経済性と実用性を両立させた設計が支持され、瞬く間にヒット。

その後も時代のニーズに合わせて進化を続け、現在の9代目モデルはマイルドハイブリッドシステムや先進安全装備を搭載し、軽セダン（軽ハッチバック）としての地位を確立しています。

実用性と安心感を兼ね備えたこのモデルは、日常使いから趣味のドライブまで幅広いシーンで愛されています。

今回の改良では、フロントとリアバンパーの形状を刷新し、全体のデザインに洗練された印象を加えました。

さらに、上位グレードの「HYBRID X」と「HYBRID S」にはルーフエンドスポイラーを新たに装備。

空力性能の向上とともに、スタイリッシュな外観を実現しています。

このようなデザインの工夫にくわえて、価格（消費税込み）も114万2900円から169万9500円と幅広い層に対応する価格帯となっており、コストパフォーマンスの高い一台に仕上がっています。

そんなアルトには、昭和のクルマ文化を彷彿とさせる純正アクセサリーが設定されています。

外装では、輝くメッキパーツが特に目を惹きます。

たとえばフォグランプベゼルセット（9900円）は、フロントに華やかなアクセントを加え、バックドアガーニッシュ（2万3650円）はリアビューに上品な印象を与えます。

また、サイドターンランププレート（4510円）は細部にこだわったデザインで、さりげない個性を演出。

ハイブリッドモデルでは、メッキフロントバンパーガーニッシュが標準装備されており、これらのアクセサリーを組み合わせることで、まるで昭和の高級セダンのような風格をまとったアルトが完成します。

さらに、昭和のクルマ文化を象徴するコーナーポール（1万9580円）もラインナップ。

このポールはフロントバンパーに設置され、レトロな雰囲気を演出するだけでなく、車体の端を視認しやすくする実用性も備えています。

デザインと機能が見事に融合した、まさにアルトらしいアイテムです。

内装でも、昭和レトロの雰囲気を楽しめるアクセサリーが揃っています。

特に、ウインドウスイッチガーニッシュ（2万9920円）は、ウッド調の凹凸あるデザインで、触れるたびに高級感を感じられる逸品です。

このアイテムは車内に落ち着いた雰囲気を漂わせ、日常のドライブを特別なひとときに変えてくれます。

ハイブリッドモデルでは、エアコンサイドルーバーリングやエアコンセンタールーバー、インサイドドアハンドルにメッキ加飾が施され、車内全体に洗練された印象を与えます。

これらのアクセサリーを組み合わせることで、軽自動車とは思えない上質な室内空間が完成します。

※ ※ ※

これらの純正アクセサリーについてネット上では、「昭和レトロなアクセサリーが最高」「懐かしさと現代的なデザインがうまくマッチしている」と、独特のスタイルを称賛する意見が寄せられています。

「メッキパーツのおかげで、コンパクトなのに高級感がすごい」「街で目立つこと間違いなし」と、外装の魅力に注目する声も。

「内装のウッド調パーツが本当に上質で、軽自動車のイメージが変わった」と、内装の質感に着目する声や「価格が手頃で、カスタマイズの選択肢が多いのが魅力的」と、コストパフォーマンスを支持する意見も。

一方で「アルトに豪華さは必要なのかなあ」「カスタムしない方が好き」など、純正のままがいいという意見も見られました。