【ファミマ】今なら″1か月分お得″！「Nintendo Switch Online利用券」買うなら《8月25日まで》に

ファミリーマートのお得なキャンペーンを紹介します。

2025年8月5日から25日23時59分までに「Nintendo Switch Online利用券（12か月券）」を購入すると、「Nintendo Switch Online 1か月（30日間）利用コード」が"もれなく"もらえます。

ひと月あたり約185円で利用できる

一部を除く、全国のファミリーマートでの購入が対象です。

12か月券の価格は2400円。実質13か月分利用できるので、ひと月あたり約185円でNintendo Switch Onlineを利用できます。

1か月利用券は304円なので、長期的に利用する人は12か月券の購入がお得ですよ。

なお、「Nintendo Switch Online 追加パック」に加入しているニンテンドーアカウント、またはニンテンドーアカウントの 「ファミリーグループ」の誰かがファミリープランに加入している場合、本キャンペーンでプレゼントされる1か月分のダウンロードコードは利用できません。

利用コードの応募は1人1回まで、8月26日23時59分までに済ませてください。キャンペーンサイトにて、必要事項を記入する必要があります。利用コードは、応募したメールアドレス宛に、9月24日ごろに配信されます。

また、「Nintendo Switch Online 1か月（30日間）利用コード」のチャージ期限は、12月31日23時59分までです。 期限を過ぎてのチャージはできないので、注意してください。

＜参考＞

ファミリーマート「ドンキーコングバナンザ・Ninetndo Switch Online キャンペーン」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）