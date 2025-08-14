Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月14日は、「真空断熱・大容量・スリム・低価格」という4拍子がすべてちょうどよくそろった、Coleman（コールマン）の「ダブルステンレスボトル590」が1,000円台とお得に登場しています。

Coleman(コールマン)ダブルステンレスボトル５９０（ブラック） 水筒 真空断熱 保温保冷 フタ付き 広口 アウトドア ハンドル付き 通勤 通学 部活 1,750円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

夏も冬もOK！ コールマンの真空断熱スリムボトルが13％オフで登場

真空断熱構造で6時間おいしい温度をキープする、Coleman（コールマン）の「ダブルステンレスボトル590」が13％オフとお買い得価格で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

アウトドアブランドとしておなじみのColeman（コールマン）から、日常使いにもぴったりなステンレスボトル「ダブルステンレスボトル590」が登場。

真空断熱構造を採用しており、保温・保冷ともに約6時間おいしい温度をキープ。夏は冷たいアイスコーヒー、冬は熱々のスープまで、アウトドアでもデスクでも快適に飲み物を楽しめます。

Image: Amazon.co.jp

容量は590mlと、ペットボトル1本分より多めに入るのに、直径はスリム。バッグの中で場所を取らず、持ち運びに便利なハンドル付きなのも嬉しいポイントです。

しかも、価格は1,000円台とかなりお手頃。コールマンブランドの信頼性を考えると、コスパはかなり高めです。

今年2025年2月に発売された新色で気分もアップ！

Image: Amazon.co.jp

さらに注目したいのが、今年2025年2月に発売された新色。既存のシルバーに加えて、オレンジ／デイドリーム／ブラックの3色が仲間入りしたことで、カラーの選択肢が広がりました。

アウトドアシーンはもちろん、ジムやオフィス、通学にも活躍する万能デザイン。飲み口部分はワンタッチオープンで片手でも扱いやすく、氷も入れやすい広口仕様なので、お手入れもしやすく、日常の相棒として長く使えます。

「真空断熱・大容量・スリム・低価格」という4拍子がすべてちょうどよくそろったコールマンの「ダブルステンレスボトル590」。カラー展開も豊富になった今が買い時かもしれません。

決めました、僕は今年の夏これを使います。

なお、上記の表示価格は2025年8月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

