全日本プロレスは１４日、東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモントで「第１２回 王道トーナメント」（開幕戦・２４日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。２４日の後楽園ホールで開幕し、９月１５日に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

９年連続９度目の出場となる青柳優馬は、過去すべて１回戦敗退の屈辱を味わっている。鬼門の大会。初戦を突破できない理由を「原因は探っている途中」と模索していることを明かし「解決策はなかなか浮かばないもの」と悩める胸中を明かした。ただ、「自分のスタイルを変えるのはよくないと思っているのでいつも通りの青柳優馬で行きたい」と決意した。

初戦の相手は、３年ぶり６度目の出場となる野村直矢。入門直後から弟弟子として切磋琢磨しアジアタッグ、世界タッグを共に戴冠してきた。８・３大田区大会で王道マットに復帰した野村へ「「家出してハグしてお帰りと頭ナデナデして弟として迎え撃ちます。たたき潰します」と通告し決勝の相手を「羆嵐とやりたい。誰も見たくない決勝戦をやりたい」と掲げた。

一方の野村は、青柳優を「プロレス界入って一番付き合いが長い選手。活躍しているのを見ていたし、プロレスをやってない時もプラスになることをやってきたし、すごい激しい戦いになると思います」と見据え「必ず全日本の頂点に立ちます」と誓った。

◆王道トーナメント１回戦（すべて時間無制限１本勝負）

▼８・２４ 後楽園ホール

ミスター斉藤”土井成樹 ｖｓ 関本大介

宮原健斗 ｖｓ 真霜拳號

青柳優馬 ｖｓ 野村直矢

▼８・３０ 島根・くにびきメッセ 大展示場（松江）

芦野祥太郎 ｖｓ デイビーボーイ・スミスＪｒ．

鈴木秀樹 ｖｓ オデッセイ

▼８・３１ 兵庫・神戸サンボーホール

本田竜輝 ｖｓ 羆嵐

大森北斗 ｖｓ ザイオン

斉藤ジュン ｖｓ 綾部蓮