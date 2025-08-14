元NHKアナウンサーで、現在はフリーの中川安奈が8月12日、Instagramを更新。妹を顔出しして紹介し、話題になっている。

「これまで、ハートマークなどで顔を隠していた妹さんが、初めて素顔で登場しました。

妹さんの写真は少しブレていますが《美人さん姉妹》《双子かと思うくらい似てる！》などのリプライが殺到していました。

さらに2日後の14日には、《先日、家族で川越に遊びに行きました 雨がふったりやんだりだったけど、とっても楽しくて！ 穏やかなひとときでリフレッシュできました》というコメントをつけ、グリーンのノースリーブを着て街を散策する写真を投稿し、こちらも話題になっています」（芸能記者）

頭に両手を当てたおどけたポーズでは、“美ワキ”を披露し、これにも

《ノースリにキュン》

《こんなにノースリーブが似合うアナウンサーさん居ません！》

などの反響が寄せられていた。

「中川さんがInstagramを更新すると、必ずのように話題となるので、芸能ニュースでもよく取り上げられています。《なんでこんなに取り上げられてんの？》など、Xでは疑問の声がポストされることもありますが、サービス精神旺盛な彼女のInstagramは、業界でもかなり注目されているようです」（前出・芸能記者）

これほど話題になると、気になるのが写真集など本格的なグラビア活動だ。中川のInstagramにも

《水着グラビア写真集期待しております》

《あとは水着だけ》

などの声が寄せられている。

「同じく局アナからフリーアナウンサーに転身した田中みな実さんが、2019年にリリースしたファースト写真集『Sincerely yours…』（宝島社）は、発売から1カ月で50万部を突破しました。

同じくスタイルのよさが評判の中川さんが写真集を出すとなったら、売れ行きに対する期待は大きいと思います」（前出・芸能記者）

グラビア登場に向け、カウントダウンが始まった？