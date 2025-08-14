Image: Anna Hoychuk / Shutterstock.com

Lifehacker 2025年7月24日掲載の記事より転載

Apple Watchを使うようになって、およそ10年。

そのあいだ、私が時計の通知音をオンにしていた時間は、おそらく合計しても1日くらいにしかならないでしょう。

静かな部屋にいるときなど、自分の時計が1日中けたたましく鳴り響くのを聞きたい人なんて、そうそういませんよね。

しかも、通知のオン・オフを切り替えるには専用の物理ボタンがあるわけではなく、画面で操作するしかありません。

これが私にとってはあまりに面倒で、結局、通知音は常にオフにするのがデフォルトになってしまったのです。

ついにアプデ？watchOS 26で自動的に通知音量を調整

しかし、Apple Watch向けの次期アップデートである「watchOS 26」で、その状況も変わるかもしれません。

今回のアップデートでは、ほかにも待望の専用メモアプリが追加されるなど便利な機能がありますが、特に注目したいのが、通知をインテリジェントに管理する新機能の導入です。

Appleによると、このアップデートによって、Apple Watchが周囲の環境音を分析し、スピーカーの音量を自動的に調整してくれるようになるとのこと。この機能が影響するのは、以下のようなサウンド。

通知のアラート音タイマーアラーム着信音Siriの応答 通知のアラート音タイマーアラーム着信音Siriの応答

その場の雰囲気に合わせて、賢く音量調整されます。

Apple Watchが"空気を読む"？

たとえば、Apple Watchが、ユーザーがいる場所が賑やかなバーだと感知すれば、大事な電話や通知を聞き逃さないように音量を上げてくれる、といったことが考えられます。

あるいは、もっと重要なのはその逆のパターン。静かな部屋にいると判断すれば、音量をぐっと下げてくれるのです。

この機能が全体としてどう機能するのか、非常に興味があります。特に気になるのは、比較的静かな場所だと検知されたときの挙動。

仮に美術館のような場所で、誰も話していない状況だったとしたら、私の時計は果たして「ピッ」とでも音を立てるのでしょうか。それとも、周囲の音量に合わせて、時計も完全に沈黙を貫いてくれるのでしょうか。気になります。

試す価値はありそう

実際にwatchOSを私のApple Watchにインストールして使ってみないことには、本当のところはわかりません。テストしてみるつもりですが、この機能を実際に使うかどうかは、正直まだ何とも言えないところ。

たとえ通知音がより適切な音量になったとしても、結局は慣れ親しんだサイレントモードに頼ってしまうのではないか、と個人的には予想しています。

これはwatchOSだけの話ではありません。多くの人がそうであるように、私もiPhoneはほぼ常にサイレントモードに設定していますから……。

でも、もしかしたらwatchOS 26が、私の長年の習慣を変えてくれるかもしれません。

Apple Watch Series 6→10に買い替えて発見！地味だけどかなり役立つ機能5選 | ライフハッカー・ジャパン

旧型Apple Watch、何世代前のモデルまでなら購入しても大丈夫？ | ライフハッカー・ジャパン

さらばiPhone依存。Apple Watchの弱点を克服した「メモ」機能が仕事を変える | ライフハッカー・ジャパン

著者：Jake Peterson - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Image: Anna Hoychuk / Shutterstock.com

Source: 9to5mac