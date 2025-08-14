浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１４日、Ｊ１リーグ名古屋戦（１６日・埼スタ）に向けた取材に応じ、負傷による長期離脱が続いているＭＦ安部裕葵（２６）の現状について明かした。鹿島からバルセロナＢを経て、２３年７月に浦和へ完全移籍した安部。しかしバルサ時代に負った負傷の影響もあり、加入からまだ公式戦の出場はない。スコルジャ監督は「裕葵は練習の中で、毎週よくなっている姿を見せています。そしてメンバーに絡むタイミングも近づいていると思います。ルヴァン杯（準々決勝第１戦）で川崎と当たりますけど（９月３日）、それより前のタイミングで起用できれば、と考えている選手のひとり。近い将来、裕葵がチームに貢献している姿も見られるかもしれません」と明かした。

１７年に鹿島でプロ入りした安部は、１８年にはＪリーグベストヤングプレーヤーに選ばれた。１９年夏に完全移籍したバルセロナＢ（３部相当）では、２０戦４得点と活躍。しかし２０年２月に右太もも裏の腱（けん）断裂の手術を受けるなど負傷を繰り返し、２１年５月以降は公式戦でプレーしていない。公式戦出場となれば約４年ぶり、となる。指揮官は「攻撃面ではいいパス、相手ＤＦへのチャレンジを期待しています。公式戦になるとプレースピードが練習より上がるので、そこは気をつけないといけない。ただ、それができる状態にはなってきている。出場する場合はトップ下で出る可能性が高く、守備も求められますけど、それができるかなと。彼も一生懸命、復活に向けてがんばっているところ。我々も焦らず慎重に、短い出場時間から徐々に伸ばしていく、という形にしたい」と話した。