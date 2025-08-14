【小林至教授のマネーボールQ&A】#6

【Q】パ・リーグファンに人気のインターネットチャンネル「パ・リーグTV」。加入すればパ6球団の試合が見放題とあって、人気を博している。しかし、セの全試合が見られるプラットフォームはなく、同様に12球団の統一チャンネルもない。メジャーは30球団の試合が視聴できる「MLB.tv」があるが、なぜ日本には同様のサービスがないのか。

【A】理由は、セ・リーグとパ・リーグでは、球団経営の考え方と仕組みが違うからです。パ・リーグがいまのようなネット配信モデルを実現できたのは、2004年の球界再編がきっかけです。「このままじゃパは消えてしまうかもしれない」という危機感から、6球団が「一緒にやっていこう」と手を組んで、07年にパ・リーグ6球団が共同出資で「パシフィックリーグマーケティング（PLM）」という会社をつくりました。アメリカのMLBが運営する総合プラットフォーム「MLB.com」をモデルにしています。

まず取り組んだのは、各球団それぞれが運営していたインターネットサービスのシステムを統合することです。これで年間数億円の経費が浮き、各球団、共同事業のメリットを実感できました。そして12年、満を持してスタートしたのが「パ・リーグTV」です。今では当たり前のようにネットでプロ野球を見られますが、当時はテレビ局が試合映像の権利を持っていて、球団が自由に使えない状態でした。それをパの6球団が交渉して自分たちの手に取り戻したのです。その結果、全試合のライブ中継、ハイライト動画、過去の名シーンのアーカイブも、自由に提供できるようになりました。

パ・リーグTVの立ち上げ当初の売り上げはわずか1.7億円でしたが、18年には50億円超に成長。楽天TVやスポナビライブ、DAZNなどとの配信契約で、大きな収益源になりました。

一方、セ・リーグはどうかというと、そもそも球団同士が手を組むという発想がありません。なぜかというと、巨人（読売新聞）、中日（中日新聞）、ヤクルト（フジサンケイグループ）などがメディアグループの一員、あるいはその強い影響下にあるからです。球団はそれぞれのメディアグループのコンテンツであり、自分たちで映像を売るとか、他の球団と共同で運営するという発想にはなりにくい。たとえば、巨人が中日やヤクルトと一緒にファンデータを共有する、なんてことは、グループの利益構造からしてあり得ない話です。

ただ、希望がないわけではありません。たとえばDeNAベイスターズは、親会社がIT企業ということもあり、自社アプリの開発、チケットのデジタル化、キャッシュレス対応など、“球団自らがメディアになる”ような挑戦をしています。こうした動きが増えていけば、セ・リーグの中でも「小さな連合」ができて、配信をまとめるような流れが生まれるかもしれません。

とはいえ、現時点では「セ・リーグTV」や「12球団チャンネル」ができる見通しは立っていません。仕組みや技術の問題ではなく、ビジネスの前提がそもそも違うということなんです。

（小林至／桜美林大学教授）