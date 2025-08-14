「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」

Beatsは、デザイナーのキコ・コスタディノフとタッグを組んだワイヤレススピーカー「Kiko Kostadinov Beats Pill リミテッドエディション」を16日に発売する。カラーはキコ・グレー。価格は24,800円。日本ではKIKO KOSTADINOV TOKYOで販売する。KIKO KOSTADINOV LOS ANGELESでも15日より販売開始予定。

特別なデザインのBeats Pillで、「KikoのアヴァンギャルドなデザインとBeatsのデザイン性、そしてサウンドが融合した」という。

キコのシグニチャーであるキコ・グレーを纏い、編み込み式のランヤードが付属。ブルガリアの民俗文化に見られる護符や儀式用の糸にインスピレーションを受けたもので、お守りとしての意味合いがあるという。

キコ・コスタディノフは、このモデルについて「私は自分自身や人生においてパーソナルなものを作ることを大切にしており、また自分の人生には相反するものがあふれています。このデザインはモダンと古代の融合と対比を反映しています。一見対極に見える二つの概念の間に宿る美を探求するなかで、ポップカルチャーや現代のストリートスタイルに多大な影響を与えてきたBeatsとのコラボレーションはまさに理想的なものでした」と語っている。

