まもなく英実質ＧＤＰ速報値などの発表 まもなく英実質ＧＤＰ速報値などの発表

リンクをコピーする みんなの感想は？

日本時間１５時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）、月次GDP（6月）、鉱工業生産指数（6月）、製造業生産高（6月）、貿易収支（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）15:00

予想 N/A 前回 0.7%（前期比)

予想 N/A 前回 1.3%（前年比)



月次GDP（6月）15:00

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)



鉱工業生産指数（6月）15:00

予想 N/A 前回 -0.9%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)



製造業生産高（6月）15:00

予想 N/A 前回 -1.0%（前月比)

予想 N/A 前回 0.3%（前年比)



貿易収支（6月）15:00

予想 N/A 前回 -216.88億ポンド（商品貿易収支)

予想 N/A 前回 -56.99億ポンド（貿易収支)

外部サイト