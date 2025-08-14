　日本時間１５時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）、月次GDP（6月）、鉱工業生産指数（6月）、製造業生産高（6月）、貿易収支（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）15:00
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)
予想　N/A　前回　1.3%（前年比)

月次GDP（6月）15:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

鉱工業生産指数（6月）15:00
予想　N/A　前回　-0.9%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

製造業生産高（6月）15:00
予想　N/A　前回　-1.0%（前月比)
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

貿易収支（6月）15:00
予想　N/A　前回　-216.88億ポンド（商品貿易収支)
予想　N/A　前回　-56.99億ポンド（貿易収支)