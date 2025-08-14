日本時間午後９時半に７月の米生産者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．５％上昇、コアの大方の予想が前年比３．０％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．３％上昇、２．６％上昇から加速するとみられている。米生産者物価指数は直近５カ月では、おおむね予想を下回っており、今回も予想から下振れするようであれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の９月の大幅利下げ観測が強まり、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後６時に４－６月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）改定値も発表される。大方の予想は前期比０．１％増となっており、速報値の同０．１％増から変わらないと見込まれている。



さらに、このあとの海外市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）関係者の発言も予定されている。日本時間午後１１時にムサレム米セントルイス地区連銀総裁がテレビに出演、同１５日午前３時にバーキン米リッチモンド地区連銀総裁が討論会に出席することになっている。



