タレントの藤本美貴さんが14日、『藤本美貴 中央高等学院 相談委員長就任式』に登壇しました。同社のCMに出演する縁から「相談委員長」に就任した藤本さんは、この日、同校の在学生3人から寄せられた相談に、人生の先輩として的確な助言を送っていました。



イベント後の会見では、先日8日に5人目の女児を出産した辻希美さんについて″すばらしい！(モーニング娘。の)OG LINEでも「私ごとですが、５人目を出産しました」と連絡をもらい、OG LINEも沸いていました″と明かし、お祝いについて″まだ物とかはないですけど、「おめでとう」と言って。5人いるので、すごい大変だと思うので「落ち着いたら会いに行かせて」というのだけメールをしました″と祝福しました。







お互いベテランママだけに、辻さんとの相談はないそうですが″遊びに行った時に「やってほしいことあったら言って、逆に」とか、ご飯もたくさん作らなきゃいけないだろうし、手の空いている方が互いの家庭をフォローしあう感じですね″と語りました。





また、この日を持って芸能界を引退するモーニング娘。では、同期だった道重さゆみさんについて″やっぱり同期でさみしい気持ちですけど本人が決めた事だし、ずっとシゲさんを貫き通して「プロだなぁ」と思うようなアイドル人生を歩んで来たので「本当にお疲れ様です」という気持ちです″と、その活動を労いました。そして″今後の事は、まだ聞いていないですけどタイミングが合えば、またご飯とかにも行きたいです″と答えていました。





さらに、カズレーザーさんと二階堂ふみさんとの結婚に、芸人の夫を持つ妻としてコメントを求められると″芸人さんのジャンルがぜんぜん違いすぎますけど(笑)、おふたりもされてると思いますけど、いろいろ話し合って互いに溜め込まずに、ちょっと嫌な事もちゃんと話し合える関係であればきっと大丈夫です″と語り“応援するというか、なんかキュンキュンしながら見届けたいな”と笑顔を見せていました。







【担当：芸能情報ステーション】