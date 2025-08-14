Snow Man向井康二、タイ・バンコクで「初体験（笑）」な撮影 『SPUR』初表紙＆Marchと信頼感じるペアショット掲載
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、22日発売のモード誌『SPUR』10月号（集英社）のスペシャル版カバーに初登場する。同誌への登場は約3年ぶり。向井に縁の深いタイ・バンコクにあるホテルのルーフトップバーで撮り下ろした表紙が完成した。
【写真】通常版表紙は今田美桜がピンク着こなす
ビルが立ち並ぶバンコクの都会的な背景に合わせ、衣装にはジルサンダーのモダンなルックをセレクト。花柄が目を引くニットには、向井も「かわいいなあ！」と一言。快晴のバンコクでまとうには暑い衣装だったものの「タイでニットを着るのは初体験（笑）」と語り、現場を和ませていた。絶えず向井らしい軽快なトークをはさみつつも、撮影時は凛々しい表情を披露。中でも、大人っぽい表情が際立つ1枚が表紙に選ばれた。
特集ページでは、タイと日本で同時放送・配信され、現在映像配信サービスLeminoにて日本独占配信中の話題のドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』で共演した俳優のMarchとの撮影が実現。グローバルに活躍する2人のモードな着こなし、そして固い絆が伝わるインタビューを掲載している。
さらに今号では、おしゃれなファッションブランドやレストランのオープンが続く最旬のバンコクを特集。優雅なひと時を過ごすことができるファインダイニングから、センスが光る最新お土産リストまで充実のガイド企画も展開される。なお、通常版表紙には今田美桜が登場する。
■向井康二（Snow Man）コメント
今回はバンコクの都会的なロケーションの中で、モードな服を着るというかっこいい撮影ができました。共演したMarchくんとの組みのカットでは、僕たちの信頼関係が写真からも伝わってくると思うのでそこが見どころです。SPURもドラマも一緒に盛り上がったらうれしいです！
【写真】通常版表紙は今田美桜がピンク着こなす
ビルが立ち並ぶバンコクの都会的な背景に合わせ、衣装にはジルサンダーのモダンなルックをセレクト。花柄が目を引くニットには、向井も「かわいいなあ！」と一言。快晴のバンコクでまとうには暑い衣装だったものの「タイでニットを着るのは初体験（笑）」と語り、現場を和ませていた。絶えず向井らしい軽快なトークをはさみつつも、撮影時は凛々しい表情を披露。中でも、大人っぽい表情が際立つ1枚が表紙に選ばれた。
さらに今号では、おしゃれなファッションブランドやレストランのオープンが続く最旬のバンコクを特集。優雅なひと時を過ごすことができるファインダイニングから、センスが光る最新お土産リストまで充実のガイド企画も展開される。なお、通常版表紙には今田美桜が登場する。
■向井康二（Snow Man）コメント
今回はバンコクの都会的なロケーションの中で、モードな服を着るというかっこいい撮影ができました。共演したMarchくんとの組みのカットでは、僕たちの信頼関係が写真からも伝わってくると思うのでそこが見どころです。SPURもドラマも一緒に盛り上がったらうれしいです！