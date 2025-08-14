岩橋玄樹、“モテたい”トーク中に名言 アイドルならではの発言にスタジオも沸く
元King ＆ Princeでアーティストの岩橋玄樹が15日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演する。
【写真】大人な雰囲気を醸し出す岩橋玄樹…手にはタトゥーも
同番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。今回は、大悟(千鳥)、たかのり、周平魂(ともにツートライブ)、そして岩橋玄樹、近藤千尋、矢井田瞳、リリー（見取り図）（※五十音順）が登場。円卓を囲み、それぞれの好きな酒で乾杯し、宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。
自分自身は、好きな相手からモテるだけで十分だと語る近藤は、周りにいる多くの男性から｢不特定多数の異性からモテたい｣という話を聞くという。それが不思議でならない様子の近藤が一同に、それはなぜかと問いかける。たかのり、リリーらが口々に｢人は誰しも“モテたい”のでは？｣と主張する中、｢好きでもない人からモテても大変なだけ｣と、矢井田が近藤に賛同。
近藤、矢井田の意見が多くの女性の意見なのかと大悟が疑問を呈する中、突然意見を求められた岩橋の口から、予想外の名言が飛び出す。
