¡Ê¼Ì¿¿¡§maroke¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú²èÁü¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÛDX²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
DX¡á¤È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³×¿·¤¹¤ë¤³¤È¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¾©Îå¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃå¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ÇDX²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Âçºå¤Î¿²²°Àî»Ô¤Ç¡¢¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¡¦ÅÅµ¤¤ÎÀßÈ÷¹©»ö¤ò¹Ô¤¦Ãæ¾®´ë¶È¡Ö¥ß¥è¥·¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎDX²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¤³°¤«¤é¤â»ë»¡°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î±ÊÃ«¸²¼ÒÄ¹¤ÎÃø½ñ¡ØÈóIT¿Íºà¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤ëDXÀ®¸ù¥ë¡¼¥ë¡Ù¤«¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÇDX²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸¶°ø¡¢¿ä¿Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯DX²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ÍýÍ³
Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢DX²½¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë·úÀß¶È³¦¤äÀßÈ÷¹©»ö¶È³¦¤Ç¤âDX²½¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚDX²½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤ÊÍ×°ø¡Û
¡ýDX²½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤¤Ê¤¤ºî¶È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬DX²½¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ý½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ø¤Î¸Ç¼¹
¡Ö½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤¬°ìÈÖÁá¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ý¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±
¸½¾ì¤Î¿¦¿ÍÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ýDX¿Íºà¤ÎÉÔÂ
¡ÖDX²½¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¼Ò¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ÃÙ¤ì¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï³°Éô¤«¤é¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ý»ñ¶âÉÔÂ
Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢DX²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DX²½¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ê¼ý±×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·úÀß¶È¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆDX²½¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë²þ³×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢DX²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ä¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¶¥ÁèÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DX²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤È¤¯¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢DX²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Áý¤¨¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Æ¯¤¼ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¼ê¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í°÷¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¼ê¤Ç¤â¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤ä¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò°÷¤Ï½ÅÍ×¤Ê¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£SE¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ËÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¹âÅÙ¤ÊITÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÍê¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¡Ö¼«¼Ò¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¡×¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Æ¯¤Êý²þ³×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
DX²½¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤ä²ñ¼Ò¤ÎÊ¸²½¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¿ä¿Ê¤ä½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼DX²½¤¬É¬Í×¤«¡Ê½Ð½ê¡Ë¡ØÈóIT¿Íºà¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤ëDXÀ®¸ù¥ë¡¼¥ë¡Ù
²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ä½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÏÆü¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤ä¹Í¤¨Êý¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¼«Á³¤ÈÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ä½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊýË¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤òµñ¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤òÂ³¤±¤ë´ë¶È¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÂà¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤¬DX²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡×¼«¿È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥ß¥è¥·¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÄ¹Ä¾³í¤Î¡ÖDX¿ä¿Ê¼¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ò¼ÒÄ¹¤ÎÄ¾ÀÜ´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ÈÁ´¼ÒÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢ÁÈ¿¥¿Þ Îã¡Ê½Ð½ê¡Ë¡ØÈóIT¿Íºà¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤ëDXÀ®¸ù¥ë¡¼¥ë¡Ù
¼ÒÄ¹¤¬DX²½¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¼çÆ³¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡°Õ»×·èÄê¤¬Áá¤¤
¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤ä¾µÇ§¤¬ÁÇÁá¤¯¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢DX²½¿ä¿Ê¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ï¤¿¤¹Î©¾ì¤«¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÃæ»ß¤äÊý¸þÅ¾´¹¤Î·èÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÄñ¹³¤ò¤Ê¤¯¤¹
Ã´Åö¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤ÎÉôÌç¤ä¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÄñ¹³¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÄ¹¤¬Î¨Àè¤·¤ÆDX²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DX²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼ÒÄ¹¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¡×¤È¼þÃÎÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¿ÊÄ½¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òËÉ¤°
DX²½¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¡¢DX²½¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼ÒÄ¹¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆDX²½¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÊÄ½¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·Ð±Ä¡Ê¸½¾ì¡Ë¤ËÂ¨¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë
Ã´Åö¼Ô¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤¬·Ð±Ä¤Î°Õ¿Þ¤«¤é¥º¥ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±Ä¤ä¸½¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëDX²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¡¢¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢DX²½¤ÎÀ®¸ù¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ê±ÊÃ« ¸² ¡§ ¥ß¥è¥·¥Æ¥Ã¥¯¼ÒÄ¹¡Ë