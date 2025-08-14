アニメ3部作を手がけた監督が実写版も続投 映画『ヒックとドラゴン』製作秘話とキャスティングの舞台裏
バイキングの少年ヒックとドラゴンのトゥースの友情と大冒険を描いた映画『ヒックとドラゴン』（9月5日公開）より、ディーン・デュボア監督が製作秘話やキャスティングの裏話を語った特別映像が解禁となった。
【動画】ディーン・デュボア監督の特別映像
本作は、『シュレック』『ボス・ベイビー』『野生の島のロズ』など、数々の世界的人気作を生み出してきたドリームワークス・アニメーションが手がけたアニメーション作品が原作。2010年に公開された第1作は、アカデミー賞で長編アニメ映画賞と作曲賞の2部門にノミネートされ、ゴールデングローブ賞やアニー賞でも高い評価を受けた。全世界での興行収入は約5億ドル（※Box Office Mojo調べ）に達した。
そして今回、最新の映像技術を駆使した実写版『ヒックとドラゴン』が、さらなる進化を遂げて登場。巧みなストーリーテリングと迫力満点の映像表現により、アニメ版を超えるスケールとなり、8月4日時点で世界累計興行収入は6億2365万ドルを突破する大ヒットを記録している。
監督を務めるのは、10年間にわたりシリーズを手がけてきたディーン・デュボア。映像内で彼は「再びこの世界に戻れてうれしい」と語り、過去作制作時の姿も映し出される。「登場人物やあの世界観が恋しかった」「メッセージ性があり、冒険と驚きに満ちている。誰もが共感できる物語だ」と、シリーズへの深い愛情をにじませている。
舞台は、古代からバイキングとドラゴンの戦いが続くバーク島。族長を父に持つ少年ヒックと、最も凶暴とされるドラゴン「ナイト・フューリー」のトゥースが、種族や立場の壁を越えて心を通わせ、成長していく姿がエモーショナルに描かれる。
また、バイキングの族長を父親に持つヒックが伝統と新たな価値観の狭間で葛藤する様子も丁寧に表現されており、監督が「自分のリズムで生きることは、私自身の人生の教訓でもある。大切にしていきたい」と語るなど、作品が持つ“多様性を尊重するメッセージ”への共感を明かしている。
実写版でヒック役を演じるのはメイソン・テムズ、アスティ役にはニコ・パーカーが抜てきされた。キャスティングは「キャラクターの再現」ではなく、「スクリーン上で本能的な魅力があるか」に重きを置き、多くの候補者の中から選ばれた。監督は「2人が来た瞬間、ヒックとアスティに命が宿ったと感じた。彼ら以外に考えられなかった」と語っている。
さらに、アニメ版から続投となるストイック役のジェラルド・バトラーについては、「ストイックといえばジェラルドだ。アニメからそのまま抜け出したようで見ていてワクワクする」と絶賛している。
最後に監督は「この作品を愛する皆さんに、私たちが込めた敬意とともに楽しんでいただきたい」と語り、作品への深い思いと完成への自信をにじませている。
