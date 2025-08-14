敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回1/3を投げて5安打4失点7奪三振、打っては4打数1安打だった。登板時、マウンド上で存在感を放った日本語に日本のファンは「検索せずにいられない」と視線を奪われていた。

大谷は初回と4回にマイク・トラウトから見逃し三振を奪うなど力投。プレートの後方には白文字でデザインされた「木下グループ」のロゴが置かれていた。大谷が投球するたびにNHKの中継にも映り続けた。

ネット上の日本のファンも反応。「マウンドの木下グループが気になってピッチャーが視界に入らない」「木下グループ？」「大谷翔平とずっと映ってる『木下グループ』を検索せずにはいられない」「木下グループ マウンド広告料はどのくらいなんだろ」「あんなところに広告入れるなんて木下グループって会社、すごいな」「マウンドに白文字で書いてある『木下グループ』って何だろう？ 気になる」などの声が上がっていた。

木下グループはドジャースとパートナーシップ契約を結ぶ日本の企業。試合は5-6で4連敗。今季エンゼルス相手に6戦全敗となった。



