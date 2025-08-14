フリーアナウンサー・神田愛花『今年も、祝★プール開き』

夏のベランダの『攻略法』

我が家のベランダはそこそこ広い。結婚する直前の’18年2月下旬、夫と二人で内覧に訪れ、共に「このベランダで寛ぎたい！」と、購入を決めた。そこから１ヵ月ほどで購入と入居を済ませ、早速、ローテーブルと椅子２脚を置いた。

１年目は、春と秋の過ごしやすい日の朝、ベランダでコーヒーを飲んだりホットケーキを焼いたりして過ごした。優雅な気持ちになり、ベランダの有り難さを認識。同時に、夏と冬は暑さと寒さで長時間居られず、使いこなせないと感じた。

2年目の’19年、クリスマス。この問題を克服すべく、ベランダの手すりにイルミネーションを這わせた。空気が澄んでいる時期で想像以上にキラキラ輝き、部屋の灯りを消すと室内の壁紙をも輝かせた。これまでの人生で最も″クリスマス″を実感。外に出ずに楽しめる、冬のベランダの使い方を発見した。

あとは夏だけ。3年目の’20年春、コロナ禍に突入した。大好きなロケのお仕事ができず、趣味のゴルフやウォーキングも控えていた夫は、つまらなそうにしていた。唯一の気晴らしはベランダに出ること。だが夏になると暑すぎてそれもできなくなる。そこで（この夏こそ楽しく過ごせる術(すべ)を見つけなきゃ！）と、こっそり″ある物″を購入した。長さ３ｍ×幅２ｍの、大きなビニールプールだ。

蝉がガン鳴きの猛暑日。夫が仕事に行った後、隠していたビニールプールをベランダに運び出した。だがその大きさゆえの重さに絶句。プールを広げて空気を入れただけで、汗びっしょりになった。ベランダには水道がなく、水はキッチンから引くことに。椅子やテーブルを使い、蛇口からプールに向かって、下り坂を作った。そこにホースを乗せて蛇口を捻(ひね)り……水が溜まるまで２時間半かかった。

夫の帰りをワクワクしながら待っていると、17時頃に帰宅。普段は玄関で出迎えるが、この日はリビングで待機していた。夫はその異変を察知し、「どうしたのー？」と言いながら私の元へ。そしてベランダのプールに気づき、「あーー!! なにこれー!! プール!?」と叫び、はち切れんばかりの笑顔で駆け寄った。荷物を床に放り投げ、走りながら服を脱ぎ捨て、数秒で水着に着替えて、ドボンッ！ と入水。ゆっくり水中を移動し、突き当たりにタッチ。プハーッと顔を出し、「ありがとう!! 最高！」と、満面の笑み。それがカバそっくりで大笑いした。

日が沈みイルミネーションも点灯すると、水面に光が反射し、ホテルのナイトプールのようになった。私も水着に着替えて入り、シャンパンを飲みながらプール設営の苦労話を聞いてもらった。夏のベランダを攻略した瞬間だった。

危うくご近所トラブルに!?

何度かプールを楽しんだある日、マンションの管理人さんから連絡が来た。「すみません日村さん。１階の方からね、この夏、雨が降っていない日の夜に、何度も上の階から大雨が降った時以上の水が雨どいを流れ落ちてくる日があって『怖い』と言われたんです。何か知りませんか？」と。すぐにピンときた。（我が家のプールの水だ！）プールを設営した日の夜は、水を抜いて片付けている。絶対にそれだ。正直に話すと管理人さんが納得してくれて、事なきを得た。

それからは、ベランダでプール開きをするのが夏の恒例行事になった。毎年、「この日にプール開きをしようね！」と１ヵ月くらい前から二人で日程を決め、それを楽しみに仕事を頑張っている。

今年も７月最後の日曜日、無事にプール開きができた。今では簡易サウナと、整いチェアまで完備。夫は、サウナで汗をかいてプールにドボン。そしてハワイアンミュージックを聴きながら整えるという流れを、日が出ている間、延々と繰り返している。私はというと、日焼けをするのが嫌なので、夫がサウナで火傷しないか見張ったり、お水やハワイアンコーヒーを用意したり、室内でせっせと動いている。そして日が沈むと、水着に着替え、シャンパン片手にプールに登場する。

45歳と53歳のオバサン・オジサン夫婦。この歳になったら、夫婦揃って水着を着る機会なんて、そう多くないと思っていた。だが我が家はまだまだ着そうだ。こうなったら、思い切って新しい水着でも買ってみようかな。

かんだ・あいか／1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2025年8月22日・29日合併号より

イラスト・文：神田愛花