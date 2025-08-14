DREAMS COME TRUEの公式サイトなどが14日に更新され、中止が発表されていた「ドリカム花火2025 in 札幌真駒内」を受け、「ドリカムディスコ2025 in Zepp Sapporo」を急きょ開催することを発表した。花火大会が行われる予定だった23日に開催される。

同サイトなどで、「『ドリカム花火2025 in 札幌真駒内』中止を受けて『ドリカムディスコ2025 in Zepp Sapporo』が急遽開催決定！！！」と代替イベント開催を発表。

「2025年8月23（日）真駒内セキスイハイムスタジアム（札幌市南区）で予定されていた『ドリカム花火2025 in 札幌真駒内』が中止となりましたが『この夏をこのまま終わらせたくない』という声が多数寄せられました」と報告。「そこで『せめてドリカムディスコを札幌スペシャルヴァージョンで実施できないか？』と急遽会場を探したところ、ありました！なんとZepp Sapporoを押さえることができました！」と経緯を説明。「ということで、ドリカムの音楽で歌いまくり踊りまくるイヴェント『ドリカムディスコ2025』が急遽開催決定しました。今大注目のアーティストでドリカムとの縁も深いAile The Shotaのスペシャルミニライヴも！幻となった『ドリカム花火2025 in 札幌真駒内』グッズも販売予定。2025年札幌の夏を『ドリカムディスコ2025 in Zepp Sapporo』で打ち上げましょう！」と呼びかけた。

「ドリカム花火」は8日に中止が発表された。中止の経緯については「2025年7月12日に同会場にて開催された『第13回真駒内花火大会』において、大会終了間際に花火の燃えカスの一部が、立入禁止エリアと無料進入可能エリアの境界線付近に落下する事象が発生いたしました」とし、そのうえで「当該エリアは当時、警備強化中の区域内であったため、幸いにも怪我人や火災等の発生は確認されておりません。しかしながら、会場をはじめとする関係各所より、今後の開催にあたっては更なる安全対策の強化を求められることとなりました」と記した。

「実行委員会では、当初より最大限の警備体制をもって準備を進めてまいりましたが、昨今の天候急変（ゲリラ豪雨・突風・強風等）や全国で相次ぐ花火大会での想定外の事故等を踏まえ、改めて警備体制の見直しを行った結果、万全の安全対策を整えたうえでの開催が困難であるとの結論に至りました」と説明していた。

花火大会の振替開催はないとし、チケットは払い戻しとなっていた。