米女子ゴルフのポートランド・クラシックは14日から4日間、米オレゴン州のコロンビア・エッジウォーターCC（6497ヤード、パー72）で開催される。ツアー2勝の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が13日、WOWOWのインタビューに応じた。

2週前の全英AIG女子オープンでは初日首位に立つなど優勝争いに加わり4位に入った。メジャー初優勝は逃したが「凄い風の中いいプレーもあったり、悪いショットもあったり。いろんな経験ができたので、この経験を生かして頑張りたい」と振り返った。

オープンウイークだった前週は米ロサンゼルスで過ごし「ずっと行きたかった」というドジャース戦観戦でパワーを充電した。

運良く大谷翔平のホームランも見ることができたそうで「大谷翔平選手のホームランを見れたので、もうめっちゃ楽しかった」と声を弾ませた。

この大会は初出場。コースについては「グリーンが軟らかく、ウエッジ（ショット）が（スピンで）戻ったりもするけど、スピードはある気がするので注意したい」と留意点を挙げ「短いパー5などチャンスホールがあるので、そこでバーディが取れたら、流れもついてくる。今週も自分のベストを尽くして頑張る」と力を込めた。