15時の日経平均は577円安の4万2696円、アドテストが125.61円押し下げ 15時の日経平均は577円安の4万2696円、アドテストが125.61円押し下げ

14日15時現在の日経平均株価は前日比577.84円（-1.34％）安の4万2696.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は420、値下がりは1147、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は125.61円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が97.24円、東エレク <8035>が53.69円、リクルート <6098>が40.82円、ＴＤＫ <6762>が32.41円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を132.70円押し上げている。次いでネクソン <3659>が15.13円、ニトリＨＤ <9843>が6.92円、エムスリー <2413>が4.98円、レーザーテク <6920>が2.97円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は銀行で、以下、電気・ガス、情報・通信、石油・石炭と続く。値下がり上位には機械、空運、卸売が並んでいる。



※15時0分6秒時点



株探ニュース

