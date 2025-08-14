今田美桜「フェンディ」新作纏い抜群の表現力「SPUR」表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の今田美桜が、8月22日発売の雑誌「SPUR」（シュプール／集英社刊）10月号の通常版表紙に登場する。
【写真】今田美桜、圧巻美脚際立つミニスカ姿
2025年度前期の朝の連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインを務め、日本中に元気を届ける今田。今回は同誌編集部からのラブコールに応え、2度目のカバー登場となる。
今田が纏ったのは、フェンディの新作。自分の芯を持ちながらも遊び心を忘れない、モダンな「フェンディウーマン」の姿を、抜群の表現力と繊細なポージングで見事に体現した。
ファッション関係者がそのセンスの高さを絶賛する今田。今回の撮影でも、その感度の高さが光る瞬間が何度も訪れた。靴を脱ぐ仕草や、バッグをそっと抱きしめる仕草は、すべて今田本人の瞬間的なアイデアから生まれたもの。表現についてスタッフと相談し、時には一緒にしゃがみ、目線を合わせてモニターをチェックしながら試行錯誤を重ねる真摯な姿も印象的だったという。ファッションへの深い愛とセンスが、誌面からも感じ取れる仕上がりになっている。
ドラマ撮影で多忙を極める中でも、全力で撮影に臨み、終了後には「ピンクとブラウンの組み合わせが可愛くて。とても楽しかったです」と笑顔で語った今田。特にお気に入りだったという、中面の特集で着用したジャケットのセットアップは、上品さと抜け感を両立したスタイルで、“アンダン・エレガンス”にも通じるムードのある1着。秋に向けてときめく新しいトレンドが満載となっている。
なお、今号のスペシャル版表紙はSnow Manの向井康二が務める。（modelpress編集部）
