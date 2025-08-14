◇インターリーグ ドジャース5―6エンゼルス（2025年8月13日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては術後最多80球で4回1/3を5安打4失点、打っては4打数1安打だった。ただ、チームはまたしても救援陣が粘りきれず痛恨の逆転負けで4連敗を喫し、首位陥落となった。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――チームは厳しい試合が続いているが、重圧は。

「接戦でいいゲームというか、惜しいゲームができている一方で、勝ちきれてない部分は皆、プレッシャーというか焦りみたいなものはあるのかなと思うので、明日休みを挟んで大事な試合が続くので、切り替えてしっかり集中したい」

――首位陥落で2位後退となった。

「負けがこむとチームの雰囲気というか、やりたいことが噛み合わなかったりするので、そこらへんは皆でミーティングをしながら工夫してますけど、良い結果というか勝ちという結果につながっていない」

――登板を振り返り5回は投げきることができなかった。

「5回はやっぱ追い込んでからもう少ししっかりと空振りが取れるゾーンに投げたかった。三振が取れる場面だったので、バットに当てられてしまうとああいうフライのようなヒットが出てしまったりするので、そこらへんをもう少し丁寧にいければベストだった」

――投手復帰後初めての5回のマウンドで疲れは。

「疲れは感じなかったですね。むしろ良い感覚で投げられましたし最初の打者に対しても良い感覚で投げれたと思うので、さっきも言った通り2ストライク後の決め球というのが甘く甘く、甘めに入ってヒット2本出た感じなのでそこはもったいなかったです」

――トラウトからは2三振を奪った。

「あの2打席に感じてはしっかり投げきれたかなと思うので、投げきれた打席、投げきれなかった打席でやっぱり結果が正反対に出てる試合だったなと思います」

――トラウトとの対戦はどういう感情、どういう駆け引きがあったのか。

「基本的に高めの真っ直ぐがデータ上よくないので、基本的には投げながら、あとは自分の感覚、ウィル（捕手スミス）の感覚で選択を間違えずにシンプルに。もちろんいい打者なので、しっかり投げきれることが大前提として、より集中しないといけないなという感じ」

――トラウトの2打席目でこの日最速の100.7マイル（約162.0キロ）を計測した。

「さっきも言いましたけど、一番良い打者だと思うので、自分の持ってるボールの中でベストの球を投げなければいけないところから、最終的にいいところに良いボールがいったのは今日の中でも良いところの一つかな」

――アナハイム（エンゼルスタジアム）でマウンドに立ったことは。

「たくさんの思い出があるスタジアムなのでもちろん好きな球場の1つですし、その中で今日登板できたっていうのは1つ自分のステップアップとしていい1日だったと思います」

――マウンドで笑顔も見えたが、元同僚に投げる感覚は。

「元チームメートに投げるってよりもスタジアムで投げること自体、久々だったので特別なことじゃないかなと思いますし、もちろん勝ち切れれば良かった。また切り替えてドジャースタジアムに戻って次の試合に集中する」