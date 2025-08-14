Snow Man向井康二「タイでニットを着るのは初体験」大人の魅力際立つ凛々しい表情「SPUR」初表紙
【モデルプレス＝2025/08/14】Snow Manの向井康二が、8月22日発売の雑誌「SPUR」（シュプール／集英社刊）10月号のスペシャル版表紙に登場する。
【写真】向井康二、タイイベントに登場
向井が同誌に登場するのは約3年ぶり。同誌表紙を飾るのは今回が初めてとなる。撮影地は向井に縁の深いタイ・バンコク。現地のホテルのルーフトップバーで行われました。ビルが立ち並ぶバンコクの都会的な背景に合わせ、衣装にはジルサンダーのモダンなルックをセレクト。花柄が目を引くニットには、向井も「可愛いなあ！」と一言。快晴のバンコクで纏うには暑い衣装だったものの「タイでニットを着るのは初体験（笑）」と語り、現場を和ませた。
絶えず向井らしい軽快なトークをはさみつつも、撮影時は凛々しい表情を披露。中でも、大人っぽい表情が際立つ1枚が表紙に選ばれた。
特集ページでは、タイと日本で同時放送・配信され、Leminoにて日本独占配信中の話題のドラマ「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」で共演した俳優のMarchとの撮影が実現。グローバルに活躍する2人のモードな着こなし、そして固い絆が伝わるインタビューが掲載されている。
今号の通常版表紙は、女優の今田美桜が務めている。（modelpress編集部）
