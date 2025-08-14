中村ゆりか、色白素肌際立つ衣装姿 妖艶な魅力溢れる写真に「引き込まれる」「こだわり感じる」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の中村ゆりかが13日、自身のInstagramを更新。同日発売の楽曲「monsta」のMV撮影時の衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中村ゆりか「想像超えてきた」と話題の色白ボディ輝く姿
中村は「配信とMVはチェックできましたか」と楽曲「monsta」について報告。「インパクトのあるスタイルでモンスターらしい世界観を作ったんだけどどうだったかな」とコメントし、色白の素肌が際立つドレス姿などを公開した。幻想的な世界観で、妖艶な魅力を表現している。
この投稿に、ファンからは「世界観が素敵」「オフショットありがとう」「幻想的」「引き込まれる」「左目カラコン？こだわりを感じる」「想像超えてきた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村ゆりか「想像超えてきた」と話題の色白ボディ輝く姿
◆中村ゆりか、楽曲「monsta」のMV衣装で妖艶な魅力披露
中村は「配信とMVはチェックできましたか」と楽曲「monsta」について報告。「インパクトのあるスタイルでモンスターらしい世界観を作ったんだけどどうだったかな」とコメントし、色白の素肌が際立つドレス姿などを公開した。幻想的な世界観で、妖艶な魅力を表現している。
この投稿に、ファンからは「世界観が素敵」「オフショットありがとう」「幻想的」「引き込まれる」「左目カラコン？こだわりを感じる」「想像超えてきた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】