＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にオーバル

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、オーバル<7727.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は８日、第１四半期（４～６月）決算と自社株買いを発表した。第１四半期決算は売上高３６億６９００万円（前年同期比１１．２％増）、営業利益５億８９００万円（同２．８倍）となり、通期計画に対する営業利益の進捗率は４１％に及んだ。オーストリアのアントン・パール社とのライセンス契約におけるライセンスの対価である契約一時金の収受の売上高の計上があったほか、前期に受注したシステム部門の大口案件の売り上げの計上などが寄与した。２６年３月期通期業績予想は、売上高１５５億円（前期比３．０％増）、営業利益１４億５０００万円（同１．９％増）の従来見通しを据え置いている。



一方の自社株買いは、上限を２２０万株（自己株式を除く発行済み株数の９．８２％）、または８億円としており、取得期間は８月１８日から来年８月１７日まで。資本効率の改善及び株式数削減を通じた１株当たり株式価値の向上を図るためとしている。



これらの発表で、週明け１２日の同社株はストップ高の５６４円に急伸。１３日も堅調な動きを見せ、これが買い予想数の上昇につながったようだ。なお、この日は利益確定売りで反落している。



出所：MINKABU PRESS