UVERworld・TAKUYA∞「不評No.1ジュエリー」装着動画に驚きの声「インパクトがすごい」「オーラ増してる」
【モデルプレス＝2025/08/14】6人組ロックバンドUVERworldのTAKUYA∞が12日、自身のInstagramを更新。「不評No.1ジュエリー」を着用した動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】TAKUYA∞「不評No.1」のド派手ジュエリー
この日、TAKUYA∞はハッシュタグで「＃不評No.1ジュエリー」と歯に装着するジュエリーであるグリルズを着用した動画を公開。TAKUYA∞は下の歯にキラキラの装飾を施したグリルズを着けており「＃永遠に貫く所存 ＃上の歯も創りに行く ＃似合う物ではなく着たいものを着ろ ＃付けたいものを付けろ ＃好きなようにやれそして指図をするな」とつづっている。
この投稿には「インパクトがすごい」「歯並び綺麗すぎ」「すごく似合ってる」「オーラ増してる」「歯のおしゃれ新鮮」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
