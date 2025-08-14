Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ<7092.T>が後場急伸し連日の年初来高値更新となっている。午後２時ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高が４９億７００万円（前年同期比１５．９％増）、営業利益８億７７００万円（同４０．８％増）と大幅増益となったことが好感されている。



中核事業の国内エニタイムフィットネス事業で店舗数が前年同期比５７店増の１２０６店舗、会員数が同１４万１０００人増の１０２万７０００人と伸長。これに伴いストック収入であるＦＣのロイヤリティー収入や直営店舗の会費収入が大幅に増加した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１９７億８００万円～２１３億２０００万円（前期比９．４％～１８．４％増）、営業利益３７億５００万円～３９億６０００万円（同１０．５％～１８．６％増）の従来見通しを据え置いている。



