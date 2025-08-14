NHK『The Covers』＜矢沢永吉ナイト！＞放送決定！YAZAWAの名曲群をCKB、CHEMISTRY、一青窈、Rei、鞘師里保がカバー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月28日22時より、NHK総合にて『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト！』が放送される。カバーズゲストは、クレイジーケンバンド、CHEMISTRY、鞘師里保、一青 窈、Rei（50音順）。MCはリリー・フランキー＆上白石萌歌、語りは堂本光一。

■前人未踏の記録と記憶を刻み続ける比類なきロックスター、矢沢永吉

9月にソロデビュー50周年を迎えるロックスター、矢沢永吉。革新的な音楽スタイルと圧倒的なパフォーマンス、そしてその生きざまを含めたロックスピリットで、前人未踏の記録と記憶を刻み続けるYAZAWAの時代を超えて愛される名曲とそのメロディから、彼の音楽的魅力を紐解くスペシャルだ。

NHKの放送開始から100年、そして戦後80年にあたる2025年の夏だが、終戦から4年後の広島に生まれ、貧困のなかにあった矢沢を救ったのが、ラジオから聴こえてきたザ・ビートルズだった。この出逢いをきっかけに、10代から独学で作曲を始め、オリジナル曲のほとんどを自ら作曲。YAZAWAのメロディに、日本を代表する作詞家たちが歌詞を紡ぎ、比類なき“矢沢永吉のロック像”を築き上げてきた。

そんな矢沢が生み出す数々の名曲を、ジャンル・世代を超えて彼をリスペクトするアーティストがカバーする。

■豪華カバーズゲストと歌唱曲

矢沢の真骨頂が光るロッカバラード「時間よ止まれ」を、広島出身の堂珍嘉邦＆矢沢の生きざまに憧れを抱く川畑要によるCHEMISTRYが歌唱。

矢沢が広島から上京後に拠点とした横浜で結成されたクレイジーケンバンドは、ヨコハマにちなんだナンバー「チャイナタウン」「流星（ながれぼし）」、そして「ウイスキー・コーク」を、リスペクト溢れるメドレーで演奏。

さらに、女性ボーカルが矢沢のメロディにあらたな息吹を送り込む。

矢沢のライブを象徴する一曲「止まらないHa～Ha」を、一青 窈が彼女ならではの世界観でパフォーマンス。

卓越したギタープレイが光るReiは、「SOMEBODY’S NIGHT」を3ピースバンドで鋭利にカバー。

広島出身で俳優・歌手として活躍する鞘師里保は、矢沢のメロディが輝く名曲「YES MY LOVE -愛はいつも-」を披露する。

■スタジオには、矢沢が番組に向けて書いた貴重なタイトルボードが登場！

スタジオには、矢沢が番組に向けて書いた貴重な番組タイトルボードが登場。ボードを囲みながらのトークでは、それぞれが矢沢愛やそのメロディの魅力に迫る。ゲストがおすすめの「矢沢永吉ライブ映像」を熱く語るシーンも。

50年を超えて進化を続けるYAZAWAの魅力とは？ 伝説を刻み続けるロックスター、矢沢永吉の名曲世界と今をたっぷりと堪能しよう。

番組情報

NHK総合『The Covers スペシャル 矢沢永吉ナイト！』

08/28（木）22:00～22:45

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：クレイジーケンバンド、CHEMISTRY、鞘師里保、一青窈、Rei（50音順）

【曲目】

CHEMISTRY「時間よ止まれ」

一青 窈「止まらないHa～Ha」

クレイジーケンバンド『矢沢永吉 ハマ風メドレー』：「チャイナタウン」「流星（ながれぼし）」「ウイスキー・コーク」

Rei「SOMEBODY’S NIGHT」

鞘師里保「YES MY LOVE-愛はいつも-」

『The Covers』番組サイト

nhk.jp/thecovers