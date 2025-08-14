BLACKPINK¡¦JENNIE¡ÖMantra¡×MV2²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£JENNIE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Î3¼ï¡ª
BLACKPINK¡¦JENNIE¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRuby¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMantra¡×¤ÎMVºÆÀ¸¿ô¤¬¡¢8·î11Æü¤Ë2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
ËÜMV¤Ï2024Ç¯10·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢10¥õ·î¤Ç¤Î2²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖMantra¡×¤äÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ölike JENNIE¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØRuby¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°LPÈ×¤¬¡¢8·î22Æü¤Ë¥¯¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ëÈ×¤È¥ì¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ëÈ×¤Î2¼ï¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¤È¤â¤Ë¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¢¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤È¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÉõÆþ¡£ÆüËÜÈ×CD¤Ë¤ÏJENNIE¤Î¥½¥í¥Ðー¥¸¥ç¥ó³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¥í¥°LPÈ×¤Ë¤Ï¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥²¥¹¥È¤â»²²Ã¤·¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°LPÈ×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢8·î22Æü¤«¤é9·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹1F¤Ë¤ÆJENNIE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º3¼ï¡ÊT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¤¬Àè¹ÔÆÈÀêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡Ê¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Ï¹õ2¤Ä¡¢ÀÖ2¤Ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡Ë¡£
¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤JENNIE¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRuby¡Ù¥¯¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ëÈ×
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.03.07 ON SALE
ALBUM¡ØRuby¡Ù
2025.08.22 ON SALE
ANALOG¡ØRuby¡Ù
JENNIE OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/JENNIE/
BLACKPINK OFFICIAL SITE
https://ygex.jp/blackpink/