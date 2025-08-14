海南熱帯雨林国家公園で研究学習キャンプ参加者に熱帯雨林の生物種の見分け方を教える森林保護員。（７月１５日撮影、海口＝新華社配信）

【新華社海口8月14日】中国海南省では夏休み期間に入り、研究学習ツアー市場が急激に盛り上がり、インバウンド観光と夏の経済を力強くけん引している。

夏の研究学習ツアーの盛り上がりをチャンスに変えようと、同省は積極的に布石を打っている。5月末には、宇宙、熱帯雨林、海洋の三大テーマを含む地元の特色を生かしたツアー7コースを発表した。翌6月には、海洋文化、熱帯雨林の生態系とリー族・ミャオ族の無形文化遺産、革命の伝承と塩業漁業文化の三大アグリツーリズムコースを発表。同省独特の海洋文明、熱帯雨林の生態系、少数民族の文化、特色ある農業（コーヒー、茶葉、塩業）などの資源をコース内容に盛り込んだ。

熱帯雨林の遊歩道を歩き、滝の前で記念撮影する研究学習キャンプ参加者。（７月１５日撮影、海口＝新華社配信）

7月には「テナガザルの保護、熱帯雨林の保全」をテーマに、青少年を対象とした自然教育研究学習イベントを海南熱帯雨林国家公園で開催した。中国各地の若者45人が4泊5日で、熱帯雨林に関する知識・科学普及教室、熱帯雨林遊歩道とリー族文化体験、生物多様性の観察、自然観察日記作成などのプログラムに参加した。

同じ月、ドイツ、イタリア、デンマークなど8カ国の華人の若者180人が海南省に集まり、10日間の文化ルーツ探求・時代探索ツアーに参加。同省の風土や情緒、文化の魅力を深く感じた。

研究学習キャンプでカイナンテナガザル保護の現状や赤外線カメラによるモニタリングの活用について解説する専門家。（７月１５日撮影、海口＝新華社配信）

海口出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）の統計によると、上半期（1〜6月）の同省各口岸（通関地）からの出入境者数は前年同期比20.8％増の延べ124万人、うち入境者数は18.9％増の59万9千人に上った。外国人については、出入境者数は48.0％増の66万3千人で、観光目的でのビザなし入境外国人が89％を占めた。（記者/陳子薇）