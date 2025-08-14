お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。

父の愛車を公開しました。



【写真を見る】【 山口智充 】 「親父が初めて買った車『三菱ミニカ』」 山口家・１台目の愛車を紹介 「親父と３歳の僕」





山口智充さんは「【あの頃シリーズ】 親父と３歳の僕 親父が初めて買った車『三菱ミニカ』が山口家の１台目の車となります。」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、「三菱ミニカ」の側に佇む、幼い頃の山口智充さん、運転席から顔を出す山口さんの父の姿が見て取れます。



続けて「この写真は親父のルーツ 長崎県『五島列島』に行った時で、当時この550cc（たぶん）のミニカに、家族4人乗って大阪から五島まで行ってるんです！」と、説明。





更に「もちろんフェリーも使ってますが、ほとんど『下道で行った』と後に聞き、兄貴と二人、その親父の『行動力』と『バイタリティー』に感心しました！ そしてそのパワーは見習わなきゃいけないなぁと、、、」と、綴りました。



山口智充さんは「あ！ 明後日から名古屋と大阪の仕事、自走で行きます！あっちこっち回りながら ま、これはしょっちゅうやってますけど、、、ってしっかり『車好き』『運転好き』は受け継いでましたね」と、投稿。



続けて「距離的には全然ひよっこですけど 今度やってみたいなぁ、親父が走ったルートで五島まで！昔の軽にのって兄貴とふたり旅！ っていう企画」と、その思いを綴っています。





車好きとして知られる、山口智充さんは、日々インスタグラムを更新。自身の愛車を紹介するなど、自身のカーライフについて綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】