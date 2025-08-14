ムード歌謡グループ「純烈」の酒井一圭（50）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の近況についてつづった。

酒井は「過酷な夏、変調する身体、体調は半月下降の一途 毎日異なるスタッフと異なる番組を作る時間 野球で言えば毎日違うポジションと打順で試合 50才の限界」「こういう日々が夢でした この世界がどうしても好きでねやはり売れてないと実現できないからこのタイミングしか出来ないこと 1月から座長公演、鍛えまくった8か月そんなこと言ったらずっと鍛えてるんだけどさ 各所、助けてもらいながら今日も命からがら帰京です」と近況を明かし、帰京途中とみられるめがねとマスク姿を公開。

続けて「明日見る景色は努力の証だろう明後日見る景色は彼の分も夢を諦めなかった証だ」「50才の限界 やれた。ありがとう。50才、限界と言えるところまで持っているモノを出しきれました」とつづった。

さらに、「間もなく発売の新曲にこんな歌詞を書いたの 元気を出せ！ファイアー！持ってるものすべて出し切れたら人生悔いはないはずさ！ドンと来い！」「自分に書いたのかも今日から体調も上向き心配するな、仕事も遊びも同じだ死ぬほど遊びたい」「さあ、まだまだ行こう」と意気込んだ。

フォロワーからは「無理しないでご自愛くださいね」「リーダーの言葉はひとつひとつが心にしみます」「リーダー、ファイト！！同じく50歳です」「ゆっくり休める時は休んでね！」「帰宅したら、ゆっくり休んでくださいね」といった反響が寄せられている。