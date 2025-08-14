最近の【3COINS】オシャレすぎん！？ 可愛さ100点♡「夏っぽバッグ」

旅行やレジャーなど、何かと荷物が増えがちなこの季節。「気負わず使えるバッグが欲しい」という人におすすめのアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】で見つけました！ カゴバッグやカラフルな配色など、夏気分を盛り上げてくれそうな、オシャレなディテールに注目です。

水に強い素材のカゴバッグ

【3COINS】「バイカラーPPカゴバッグ」\1,100（税込）

水に強いPPバンド素材で編まれたかごバッグ。約15cmとしっかりマチがあるので、ペットボトルやタオルなど、夏に持ち運びたいアイテムを収納しやすそうです。バイカラー配色の持ち手が、コーデにさりげなくアクセントを添えてくれるのも嬉しいポイント。カラーはブラウン×ライトブルーのほか、イエロー × アイボリー、ライトピンク × アイボリーの全3色展開。

夏カラーが目を引く大容量のメッシュバッグ

【3COINS】「大容量メッシュバッグ」\880（税込）

コーデに映える配色のメッシュバッグは、耐荷重約5kgという頼もしい仕様。プールや海、ジム通いなど、夏のアクティブシーンにぴったりです。内外両方にポケットがついているのも、さりげなく助かるポイント。くるっとコンパクトにたためるので、旅行用のサブバッグとしてもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M