女優のゾーイ・クラヴィッツ親子のペットの蛇が、歌手のテイラー・スウィフトの家で行方不明になりかけという。ゾーイと母で女優のリサ・ボネットが、今年に起きたロサンゼルス山火事の渦中、テイラーの家に避難していた際、ペットの蛇オーフィアスがバスルームの小さな穴に入り込んでしまったそうだ。



【写真】還暦超えてこのイケオジぶり！レニーとゾーイのクラヴィッツ父娘

ゾーイは「レイト・ナイト・ウィズ・セス・マイヤーズ」の出演時に「テイラーが親切にも家に泊めてくれたの」「結局、2週間くらいお世話になった。テイラーは素敵な家を持っていて、30年代に建てられたか何かだから、ちゃんと保護しながら維持していきたいような建物なの」とテイラーの自宅について紹介。「そこに私とお母さんが一緒に滞在していて、最後の日だったと思う。私が先に出て、お母さんはもう少しいることになってたの。荷物をまとめて片付けていたら、上の階にいるお母さんから呼ばれて、行ってみたらバスルームにいてドアを閉めてた」と状況を回顧。「そしたらお母さんが『今顔を洗ってて、オーフィアスをちょっと下においてドアを閉めたら、角に小さな穴を見つけちゃったみたいなの』って」と明かした。



最終的には、家の管理人に助けを求め、バスルームのタイルをはがし、助けることになったと明かしている。



ゾーイはミュージシャンのレニー・クラヴィッツの娘としても知られている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）