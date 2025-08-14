大森元貴、ソロ「絵画」ビハインド映像が公開 MVの“イメージ”語る
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴が5月28日、4年ぶりソロ新作となる3rd Digital Single「絵画」を配信。そのビハインド映像が公開された。
ミュージックビデオは、10人のダンサーとともに芸術的なダンスパフォーマンスを披露していた。大森はソロ活動について“ミセスは交感神経で、ソロは副交感神経だと思っている”とコメント。「絵画」では、どうしようもない惨めで哀れな私を綺麗に描いて飾っていて欲しい、それを美しいものとして見ていてほしいという切ないメッセージを繊細に表現している。
公開された映像では、「絵画」が芸術作品として完成されていくまでの道のりが収められており、振り付けを手がけたダンスパフォーマンスグループs**t kingz（シットキングス）のkazukiが語る大森の凄さや、緻密に積み重ねられる努力と、際限なく広がる表現力を垣間見ることができる。大森が持つ人間の深層に触れるようなナイーブな表現力が繊細な振り付けと重なり、何度も鑑賞することができる「絵画」という新たな芸術作品が生み出されていった。
