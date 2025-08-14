Instagramアカウント「shu_teto」に紹介されたのは、重度の水頭症を患うワンコが懸命に生きる姿。「1歳まで生きるのは難しいかもしれない」と言われていましたが、1歳・2歳…無事に誕生日を迎えついに3歳に…！「本当におめでとう」「涙なしには見られない…」「次は4歳だよ！」と多くの声が寄せられています。

「1歳まで生きるのは難しいかも…」そういわれたテトくん

Instagramアカウント「shu_teto」に紹介されたのは、ミニチュアダックスフンドの「テト」くんが3歳を迎えた光景です。実はテトくんが3歳の誕生日を迎えられたのは奇跡と言ってもよいほど嬉しい出来事でした。

水頭症の疑いで保護されたテトくんをお迎えしたのは生後4ヶ月のころだったそう。そして生後10か月のときのMRIで判明したことは、脳の9割が水であり「1歳まで生きるのは難しいかもしれない」との辛い宣告まで受けたといいます。

そのときの投稿主さんご夫婦の心中を察すると胸が痛くなります。それでもテトくんは毎日を一生懸命に生き、無事に1歳の誕生日を迎えることに…！

ひたむきに生きる姿に感動

しかし1歳を過ぎてから頻繁に発作が起こるようになり、1日4回の投薬に24時間の見守り…テトくんの介護生活が始まったといいます。小さな体で懸命に頑張るテトくんを見守ることしかできない投稿主さんは胸が締め付けられる思いだったそう。

心地よさそうに腕の中で眠ったり、おもちゃで遊んだり…そんな思いに応えるかのように着実に1日1日を生き抜くテトくん。

3歳の誕生日を迎えました！

月日は流れ、テトくんは3歳の誕生日を迎えました。テトくんとの3年間を振り返ると『ありがとう』があふれてきたと綴る投稿主さん。

ご夫婦にとって大切な宝物であるテトくん。テトくんの生きる力を信じ、4歳の誕生日もお祝いできることを願ってやみません。

この投稿には「心からおめでとう！」「どうかステキな1年になりますように」「これからもずっと一緒だね」とテトくんへの祝福とエールが寄せられました。

テトくんと先住犬しゅうくんの日常は、Instagramアカウント「shu_teto」からチェックしてくださいね。

