老人ホームで働くセラピー犬、昔と今のお出迎えの違いのInstagramが注目されています。投稿したのは、ゴールデンレトリーバーのりくくん・あいちゃんを飼っている「寿里苑りくもも」さん。投稿から2.6万回再生され、「今も昔も変わらずかわいい！」「ニヤニヤしてしまう」というコメントが寄せられています。

【動画：老人ホームで働くセラピー犬たちのお出迎え→昔は大歓迎してくれたのに…まさかの『現在の光景』】

元気にお出迎えしてくれる4匹

登場するのは、ゴールデンレトリーバーのりくくん・あいちゃん・ももさん・はくくん。4匹は老人ホームでセラピー犬として働いているそうで、とある日のお出迎えの様子を昔と今で比べてみたんだそう。

まずは、昔のお出迎えの様子から…。みんなうれしそうに尻尾を振り、近づいてきてお出迎えをしてくれたといいます。最初に来てくれたのは、はくくんでした。末っ子のはくくんは、元気いっぱいの様子だったとか。

それぞれのスタイルで愛情表現

はくくんの次にお出迎えしてくれたのは、りくくんでした。飼い主さんに頭をなでられて、とてもうれしそうな様子だったそう。続いては、座りこんでいるマイペースなあいちゃん。

最後は一番奥にいる、ももさん。飼い主さんが近寄っていくと、ごろんとお腹を見せてなでてほしいポーズをとったといいます。ももさんは甘えん坊なのか、とてもかわいらしいですね。

今はゆったり、変わらぬ愛情表現にほっこり

そして場面は変わり、現在の様子のお出迎えに…。最初にいたのはあいちゃんで、寝たままで起き上がらないんだそう。飼い主さんが寄っていくと、尻尾をパタパタと振って挨拶しているようだったとか。

続いて、りくくん。りくくんもあいちゃんと同じく、パタパタと尻尾を上下させて挨拶してくれたといいます。2匹とも歳を重ねて昔のように元気はなくなってしまったものの、目を細めながらゆるやかに尻尾を振る姿からは、今も変わらぬ愛情が感じられたのでした。

この投稿には、「お出迎えが幸せすぎる！」「今も昔もかわいいなぁ」「省エネで健康で長生きしてね」「ツンデレ親子だなｗ」「尻尾振ってくれるだけでもうれしいよね」「尻尾って便利ｗ」「お腹出してゴロンかわいすぎる～」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramのほかの投稿では、セラピー犬として活躍する日常の様子もたくさん投稿されています。やさしさにあふれた日々に、思わずほっこりしてしまいますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「寿里苑りくもも」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。