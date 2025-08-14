歌手の藤あや子さんが2025年8月13日にXで、庭に来ていた野良猫を保護して家族として迎え入れたことを報告した。

「マルオレと仲良くなってくれる日が待ち遠しい」

2019年に保護猫だったマルくんとオレオちゃんを迎え入れた藤さん。現在は動物愛護団体に寄付したり、自ら保護猫活動を行ったりしている。

藤さんは13日にXで「お庭に遊びに来てくれていたじゃこ天クンを我が家の新しい家族として迎え入れることになりました」と報告しつつ、ケージの上に乗ったトラネコの写真を公開。「保護してすぐ病院に行き去勢手術と血液検査（感染症陰性）済みです」と明かした。

また、「まだまだ怖がってますがごはんはしっかり食べてくれていて元気です」と説明し、「あーーマルオレと仲良くなってくれる日が待ち遠しいーーー！！」と先住猫との交流も楽しみにしている様子だった。

さらに同日に公開されたブログによると、迎え入れた「じゃこ天クン」は、5月21日にはじめて藤さんの庭を訪れ、その後、「ほとんど毎日ごはんを食べに来て 爪研ぎハウスを外に置くとその上でお昼寝したり」と外猫として懐いている状態だったとのこと。

藤さんは「無事に保護出来たら大切な家族として迎え入れてくれる方に譲渡しようと思ってた」とのことだったが、3か月弱で「もうすっかり気持ちはうちの子になっちゃっていました」といい、自身で保護することを決めたと明かした。

新しい愛猫について藤さんは、「まだまだ慣れない環境に戸惑っている様子ですが家族として精一杯の愛情でじゃこ天君を見守りたいと思います」とつづっていた。

この報告に藤さんの元には、「外だと危険がいっぱいなのでありがとうございます」「みんな仲良く長生きしてほしいですね」という声が集まっていた。