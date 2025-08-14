やっぱそうなるの？

先日、iPhone 17シリーズは値上げになるのでは？という噂を共有したばかりですが、別の情報筋からも同様の値上げの噂が聞こえてきました。

中国のリーカーInstant Digital氏は、iPhone 17 Proは価格は50ドルの値上げ。そしてストレージは256GBが最低容量にとなると主張しています。

米国では1,049ドルスタート？ 日本円だと？

さて、では実際にいくらになるのかですね。

現在のiPhone 16 Proは128GBモデルで999ドル（税別）スタートです。これが（もしかしたら）256GBで1,049ドルスタートになるって感じ。

容量が増えるのは近年のコンテンツのデータ量を考えると順当だと思いますが（128GBじゃあPro機として少ないしね）、値上げのひとつの理由として挙げやすい変更点であることも事実。この可能性結構高いと言えますね…。

さて、では日本円だと？ 怖いけど計算してみましょう。

現在のiPhone 16 Proが15万9800円（税込）なので、50ドル相当の値上げがかかると7,350円の値上げ（1ドル147円で計算しました）。

キリのいいところだと…。16万8000円スタートとかになりそうな…予感がするぜぇ…。

まぁ、あくまでもまだ予想の段階なので、正式発表を待たねばなんとも言えませんが、プロ向けのPro機なので構成自体もリッチ。さらに関税やら物価高騰やらで値上げも覚悟しておいたほうがいいかもしれませんね…。

その他iPhone 17シリーズの最新の噂は以下をどうぞ。

【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表か（8月13日 更新）

今年買う予定の方は、値上げになっても買うぜ！なモチベを育てる材料としてお使いください。

Source: MacRumors, Weibo