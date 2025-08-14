G大阪は16日に敵地でリーグ広島戦を行う。14日は吹田市内の練習場で非公開練習。ポヤトス監督は新戦力DF初瀬亮への期待と、MFネタ・ラヴィの移籍に伴う補強リクエストをした。

「初瀬はG大阪の子。クラブを助けてくれる。サイドバックのフレッシュさ、押し込んだ時のラストの質、正確なボールを供給してくれるところに期待しています。多くのチームが彼に興味を持っていた中で、本当に良い獲得だった」と評価。一方、ラヴィの退団には「本当に悲しく思っています。理解に苦しむ出方だった。非常に重要な選手としてやってくれていましたし、良い関係性も築けていたのに、こういう形での退団になりました」と無念を吐露した。

今季開幕前にMFダワンが北京国案へ完全移籍した。さらにMF山本悠樹が川崎Fへ移籍した23年オフまで遡り「非常に重要な選手が出ていった」と嘆き「このポジションは必要だと思っています」と新たなボランチの必要性を強調した。

今夏の移籍期限は8月20日。今季は残りリーグ13試合とACL2のみとなる中、強化部を含めたクラブの判断に注目が集まる。