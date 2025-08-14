複数の製薬会社がチクングニア熱検査キットを開発、専門家は自己検査を推奨せず

中国南部の一部の地域で先ごろ、チクングニア熱（蚊が媒介するウイルス性伝染病）の流行が確認され、ウイルスの迅速検査への関心が高まっています。一部の製薬会社が相次いで検査キットの開発を発表していますが、メーカーも専門家も「現時点で個人向けの自己検査キットは存在しない」と強調しており、「偽陰性」による治療の遅延を避けるため、専門機関で核酸検査を受けることを推奨しています。

ある大手製薬会社は、「当社のチクングニア熱の抗体検査キット製品は医療機関専用のもので、国は個人の使用を承認していない」と説明しました。この抗体検査キットは医療機関での採血が必要で、専門的な操作が求められています。一部の電子商取引（EC）プラットフォームでチクングニア熱の抗原検査キットを販売している業者も、「研究用のみで、臨床診断には使用不可」と明記しています。

香港では最近、生活日用品を取り扱う一部の店舗で、「血液一滴と試薬により10分で結果判定」と称するチクングニア熱の自己検査キットが流通しています。これに対して、香港特別行政区衛生防護センター感染症部門の欧家栄主任は懸念を示し、「市販の検査キットは抗体検査が主流なので、市民に自己検査を推奨しない。チクングニア熱は、発症前数日間は検出可能な抗体が生成されないため、『偽陰性』による治療の遅延を招く恐れがある。指先穿刺や採血などの操作も医療従事者に委ねることが必要だ」と注意喚起しました。（提供/CRI）